Come racconta Tuttosport, Allegri divideva i tifosi bianconeri quando inanellava Scudetti e sfiorava la Champions, figurarsi dopo una stagione in cui la Juventus ha semmai sfiorato la lotta Scudetto e abbandonato la Champions agli ottavi. Così, alla fine della prima annata dedicata alla costruzione di un nuovo ciclo vincente, il tecnico livornese è al centro del dibattito tra gli juventini, di certo quello che suscita più discussioni tra gli allenatori delle squadre piazzate nelle posizioni di classifica che portano a un posto in Europa.