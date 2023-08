Le parole di Massimilianoin conferenza stampa:CALCIO ARABO - "Rimpianto no, quando sono tornato alla Juve ho firmato per 4 anni. Andare via quest'anno dopo che la squadra era stata cambiata in tanti giocatori... La soddisfazione e l'obiettivo è che quando andrò via ci sarà una Juventus con un ottimo futuro per continuare a lottare per vincere. Arabia è una realtà, fanno le cose per bene. Hanno preso giocatori di alto livello e medi. Non sono preoccupato, ma il mondo è globalizzato. La storia parla chiaro: 50 anni fa la Cina si vedeva anni luce e ora è vicina. L'Arabia lo stesso. La Russia 40 anni fa... si è tutto globalizzato, bisogna solamente guardare e vedere, farci i conti".