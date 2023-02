In conferenza stampa ( QUI l'integrale) Massimiliano Allegri ha parlato della penalizzazione di quindici punti in campionato inflitta alla Juventus. Le sue parole:"Credo sia la prima volta che vengono tolti 15 punti dalla classifica a un certo punto del campionato, eri terzo e torni sotto. Ora riprendiamo un passettino alla volta, la prima esperienza per tutti e bisogna gestire al migliore dei modi. La partita di Coppa Italia va fatta nel migliore dei modi, faremo il massimo in campionato".