Come racconta Tuttosport,si gioca insomma buona parte della sua credibilità, della sua autorevolezza. Financo del suo futuro bianconero. La linea della società resta ferma in merito alla volontà di non cambiare guida tecnica in corsa. L’amministratore delegato Maurizio Arrivabene , in più occasioni, ha ribadito che non è in esame l’eventualità di un cambio di allenatore in corsa.