Più di un mese dopo l'ultima volta (28 ottobre, Juve-Verona 1-0, quando è rimasto in campo fino all'intervallo), Timothyè atteso in campo da titolare nella gara che chiuderà il 2023 della Juventus e della Serie A, quella contro la Roma allo Stadium. In mezzo, una lesione di basso grado al semitendinoso della coscia destra e una ricaduta fastidiosissima prima del big match contro l'Inter che gli sono costate cinque partite.