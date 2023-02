Intervenuto ai microfoni di Sky dopo, Massimilianoha parlato anche delle numerose assenze con cui la squadra ha dovuto fare i conti in questa prima parte di stagione. Ecco il suo commento: "Abbiamo avuto tante assenze, da... Magari i giovani non avrebbero giocato, la storia dei giovani è così. Si stanno comportando bene. Ora stanno rientrando, giocare giovedì e domenica non è facile. Non possiamo snobbare il campionato perché abbiamo 32 punti, siamo settimi e dobbiamo vedere chi c'è davanti".