Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il, Massimilianoha parlato anche della situazione in classifica delladopo ladi 15 punti. Ecco il suo commento: "Su quali corde lavoro? Noi, quello che facciamo sul campo, è che abbiamo. Altrimenti viene sminuito e si perdono delle certezze. Altrimenti si vede la classifica e ci si domanda: la Juve che squadra è? Squadra scarsa da 23 punti? No, 38 punti sul campo, lavoriamo sul campo. Bisogna continuare a lavorare su quella classifica lì. Poi se ce li tolgono o ce li rimettono, c'è una società forte dietro, che lavora per difendersi in tutte le stanze dove si devono difendere. Anzi: attaccare. Bisogna cercare di fare dei punti".E ancora: "50 punti con la squadra completa? Non so se possiamo... Voi pensavate che la squadra facesse 38 punti con tutti questi assenti? Diciamo che è stato un girone d'andata bello, fatti tanti punti, dentro tanti giovani, ora giocatori della prima squadra a tutti gli effetti. C'è sempre un risvolto positivo alle cose negative. A chiacchiere siamo bravi tutti, anzi chi rientra ora ha ancora più responsabilità di chi c'era dall'inizio. Dovranno dimostrare di essere più bravi di chi ha fatto 38 punti".