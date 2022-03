La Juventus per la sfida di domani contro il Villarreal non avrà a disposizione Denis Zakaria. Il centrocampista svizzero è ancora ai box per infortunio. Massimiliano Allegri oggi in conferenza stampa ha svelato le condizioni del giocatore. QUI la conferenza stampa integrale."Vediamo Zakaria: se torna giovedì, altrimenti dopo la sosta".