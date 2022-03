Domani per la sfida contro la Salernitana la Juventus a centrocampo dovrà rinunciare a Manuel Locatelli fermo ai box a causa del Covid-19. La soluzione la svela direttamente in conferenza stampa Massimiliano Allegri. QUI la conferenza stampa integrale."Devo valutare, scegliere, abbiamo provato situazioni. Chiellini, Dybala e Bernardeschi stanno meglio, non avendo 90 minuti nelle gambe dobbiamo scegliere chi inizia e chi va in panchina".