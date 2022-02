Così Allegri in conferenza stampa su Kean: "Sta meglio, domani valuterò se giocare coi tre davanti. Con Morata a sinistra, o lui a sinistra. E' entrato bene, ci sono tante partite una dietro l'altra. Sta bene, come tutti. La squadra sta bene fisicamente, abbiamo lavorato molto, sono contento, l'importante è affrontare la partita con equilibrio, 95 minuti per portare a casa la vittoria, contro una squadra che ci impegnerà molto sul piano fisico".