Intervenuto ai microfoni di Dazn, nel post Venezia-Juve, tra le altre cose Massimiliano Allegri ha parlato di un retroscena legato a Cuadrado:"Volevo togliere Cuadrado perchè era in guerra con l'arbitro, poi ho cercato di mettere Bentancur che aveva un po' di gamba, Bernardeschi è uscito ma non perchè stava facendo male. Quarto posto? Oggi abbiamo buttato via due punti che dovevamo portare a casa".