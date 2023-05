Le parole dia Sky:POGBA- "Sono felice, ho parlato ieri con Paul. Da giocatore mi ha detto, giustamente, che si sentiva pronto, ma se lo fosse lo metterei dall’inizio ma non è possibile. Sono contento dei minuti che ha fatto. E’ stata per lui un’annata maledetta e quindi bisogna che lavori per cercare di migliorare la condizione e avere più minutaggio. In questo momento della stagione con 5 cambi anche chi gioca 30 minuti diventa terminante".