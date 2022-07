Massimilianodopo la vittoria per 2-0 di questa mattina contro ilha commentato la prestazione ai microfoni di DAZN ( QUI le dichiarazioni integrali) ed ha parlato di ciò che si aspetta da Dusan. Queste le sue parole:"Speriamo segni una trentina di gol. Ma non deve diventare capocannoniere, perché il capocannoniere non ha mai vinto il campionato negli ultimi 12 anni, credo. E' questione di numeri. Se arriva lì lì a due dalle fine? Non lo faccio giocare (ride ndr)".