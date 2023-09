"Possiamo pensare da stasera alla partita. Abbiamo condiviso tutto quello che è stato fatto in uscita e le possibilità in entrata.". Max, allenatore della Juventus, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l'Empoli: "Prendere giocatori per migliorare non c'era la possibilità. Con i direttori e l'input della società c'era di mantenere la squadra competitiva e sostenibile. Abbiamo una squadra ottima e competitiva. Vlahovic sta facendo bene, Chiesa anche, Pogba cercheremo di gestirlo finché non sarà in condizione ottimale.