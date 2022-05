Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Juve e Genoa, Massimiliano Allegri ha detto la sua anche sull'utilizzo dei giovani. Ecco il suo pensiero: "I giovani giocano poco? Se sono bravi, giocano. Questa cosa m'incuriosisce, voglio vedere quanti giocano. Ci sono anche generalizzazioni su questa cosa. All'estero fanno sempre meglio. Facciamo ciò che sappiamo fare in Italia, ci sono giovani bravi. I giovani più giocano, più fanno esperienza. Fa parte di tutti i lavori. Quando avete iniziato non scrivevate come ora, l'esperienza e la tranquillità ce l'hai con l'esperienza. Non si nasce imparato, in Italia si tende ad avere picchi alti su fenomeni calcistici in generale. Poi si ributtano giù. Non sono pesci che poi si buttano in mare. C'è un percorso da fare, se uno è bravo migliora in esperienza. Devo fare i complimenti a Zauli, ieri con l'U23 hanno passato i turni di playoff in C. La Juve ha più vantaggi perché giocano in un campionato importante. Vanno in campi difficili, le partite diventano partite di calcio. Si vede nell'U23 che hanno una mentalità diversa rispetto alla Primavera dove lo stacco è ampio con la prima squadra".