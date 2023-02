Le parole di Massimilianoai microfoni di DAZN dopo- "Abbiamo fatto un brutto primo tempo, nel secondo siamo partiti bene, potevamo raddoppiare, poi Angel ha dato più serenità, è straordinario. Paradossalmente abbiamo subito più tiri stasera che giovedì, abbiamo vinto una partita importante. Abbiamo 47 punti, dobbiamo continuare così. Siamo al settimo posto".- "Quando sbagli tanto tecnicamente... C'era stanchezza, poi giocare qui non è semplice, dobbiamo fare i complimenti a Perin. Abbiamo rischiato anche nel secondo tempo, oltre che nel primo".- "Era giusto che rientrasse con una vittoria, si sta rimettendo a posto. Abbiamo bisogno di tutti".- "Era la prima volta che giocavano insieme, non era semplice. Difettiamo un po' nell'attaccare la profondità, bisogna essere bravi. Kean ha fatto un bel gol, Vlahovic ha lavorato bene per la squadra. Lo Spezia ha fatto un buona partita, bisogna migliorare nei passaggi tecnici. Siamo un po' frettolosi, bisogna essere più tranquilli".- "Abbiamo visto campioni agitati con la palla tra i piedi? Io no, e ne ho allenati tanti per fortuna".- "Una finale. Indicazioni? Abbiamo ottime possibilità di passare ma non sarà semplice".- "Già mi aveva scritto dopo l'1-0, poi era contento...".