Le parole di Allegri a Dazn:VLAHOVIC - "Purtroppo continuano questi cori, bisogna combatterli In campo bisogna provare a ignorare la cosa, uan volta che li fanno chi di dovere prenderà provvedimenti. In questo momento, mi sono raccomandato, di avere un comportamento corretto altrimenti rischiamo di perdere uomini senza senso. Il gol? ha peso per lui e per tutti. E' arrivato alla Juve con uan carica di responsabilità troppo alta. Entrando, stando fuori, le responsabilità si abbassano e lui é più tranquillo".