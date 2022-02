Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Empoli-Juve, Massimiliano Allegri ha parlato anche dei giovani dell'Under 23 integrati in prima squadra. Ecco il suo commento: "Con noi si stanno allenando Miretti, Aké e Soulé. Aké ormai è con noi in pianta stabile, gli altri si alternavano. Ora staranno un po' di più insieme a noi. Aké e Soulé occupano la zona destra del campo: uno più esterno, lineare come Aké, bravo nell'uno contro uno. L'altro invece è più tecnico e può rifinire l'azione".