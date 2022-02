Intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di Coppa Italia tra Juve e Sassuolo, Massimiliano Allegri ha parlato anche di Rabiot e del suo ruolo in campo: "Adrien è stato cresciuto come un 10, ma è un giocatore di quantità e ha anche qualità. Anche domenica ha fatto una partita molto pesante. Se viene valutato come un giocatore di qualità... Anche io pensavo potesse fare 10 gol a stagione, ora ho visto che è un giocatore diverso, ha responsabilità diverse. Il giocatore va valutato per le cose che sa fare".