Le parole dia Dazn:PAREDES - "Ha fatto una partita importante, è stato equilibrato rispetto a qualche tempo fa. Stasera hanno fatto tutti una buona partita, anche Bonucci. Bremer era stanco ma ha giocato buoni palloni. Vittoria meritata, non sapevamo più come gioire perchè era un mese che non vincevamo. Ultimamente abbiamo sbagliato troppo davanti, dobbiamo migliorare perchè poi da un corner, una punizione... Bisogna migliorare".