Intervenuto in conferenza stampa per presentare la finale di Supercoppa Italiana contro l'Inter, Massimiliano Allegri ha parlato anche di Giuseppe Marotta, con cui ha condiviso anni di lavoro alla Juve. Ecco le sue dichiarazioni: "L'ho sentito, sì. Ma io con i miei dirigenti con cui ho lavorato, ho sempre mantenuto il rapporto con tutti. Oltre l'aspetto professionale c'è quello umano. Condividi delle esperienze meravigliose. Al Milan, con Cellino, alla Juve e ora sono tornato. Con Marotta sono stati cinque anni meravigliosi. Io rimango legato affettivamente. Condividi delle cose, belle e nelle difficoltà. Resti legato, è lo stesso mondo, è giusto che sia così per me".