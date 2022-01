Intervenuto in conferenza stampa per presentare la finale di Supercoppa Italiana contro l'Inter, Massimiliano Allegri ha parlato anche del suo vice Landucci, che lo ha sostituito sulla panchina della Juve durante la sfida di domenica sera contro la Roma, per cui era squalificato. Ecco il suo commento: "Ero molto più sereno in tribuna. Sembrano più al rallentatore, dalla tribuna sembra che il calcio sia rallentato. Landucci deve prepararsi, ho la squalifica in Coppa Italia, con la Sampdoria non sono in campo e si deve preparare. Ho pensato di non andare in campo neanche domani".