In conferenza stampa, Massimiliano Allegri ha parlato anche del suo ex giocatore, Paulo Dybala, che domani affronterà da avversario: "Paulo è un giocatore che ha dimostrato alla Juventus e lo sta facendo alla Roma, nei numeri e nei gol soprattutto, ne ha fatti diversi, che è un giocatore importante, come lo è stato per la Juve. Lo affronteremo conoscendo le caratteristiche di Paulo, gli va dato un occhio di riguardo perché quando si avvicina in zona area diventa pericoloso"