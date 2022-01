Intervenuto in conferenza stampa per presentare la finale di Supercoppa Italiana tra Juventus e Inter, Massimiliano Allegri ha parlato anche di Federico Chiesa, con il quale ha avuto un colloquio dopo l'infortunio che lo costringerà a saltare tutta la seconda metà di stagione. Ecco il commento del tecnico: "Gli ho parlato dopo la partita, ieri mattina. Innanzitutto dispiace, per lui in primis e per il calcio italiano. Cose che capitano, è giovane, ha tempo per riprendersi. Stava bene, anche mentalmente, era sereno, ci avrebbe dato molto nella seconda parte di stagione. Tutti ora dobbiamo fare di più".