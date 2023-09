E' quanto scrive Tuttosport, che spiega: "Scendono in campo, almeno potenzialmente, cinque suoi giocatori con le partite delle Nazionali valide per le qualificazioni agli Europei. Probabile che alla fine l’attenzione massima del livornese sarà dirottata sul match tra Serbia e Ungheria dove peserà e valuterà le performance di Kostic e soprattutto Vlahovic, partito a mille in campionato". Loro ma non solo, perché alle 20.45 in campo sono attesi Rabiot e Milik, mentre Szczesny dovrebbe restare in panchina, ancora acciaccato.