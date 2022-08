Come racconta Gazzetta, a campionato già iniziato però la rosa bianconera è ancora incompleta e Vlahovic è l’ancora di salvezza della Signora, costretto agli straordinari per mancanza di alternative (l’unica altra punta di ruolo è Moise Kean, che aveva fatto bene nel precampionato ma poi è stato punito per essersi presentato in ritardo a una convocazione). Allegri dovrà trovare il modo di gestire DV9 in campo e anche strade alternative a Di Maria per metterlo in condizioni di segnare.