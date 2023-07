Come racconta Gazzetta, ieri nella seduta del mattinosi è concentrato con una parte della squadra sui movimenti difensivi. E’ stata l’occasione per vedere in azione l’unico volto nuovo, Timothy, preso per sostituire Cuadrado. Il figlio d’arte è stato oggetto delle attenzioni dell’allenatore, che ha fermato un paio di volte il gioco per spiegargli alcuni movimenti. Max ieri lo ha fatto lavorare da esterno destro mentre a comporre la difesa a tre si sono alternati Gatti, Bremer, Danilo ed Alex Sandro.