L'uscita della docu-serie su Paul Pogba non ha portato i frutti sperati da tutti i tifosi juventini, i quali sognavano di poter assistere all'annuncio del suo ritorno all'ombra della Mole all'interno di una delle 6 puntate registrate. Quel che ne emerge però lascia ben sperare tutto il popolo bianconero, desideroso di riabbracciare calorosamente il Campione del Mondo in carica. Ma negli uffici della Continassa ci sono anche altre questioni da risolvere e una di queste è legata alla figura che dovrebbe prendere il posto lasciato vuoto da Paulo Dybala, ormai promesso sposo dell'Inter. SOLUZIONE IN CASA - I nomi messi sotto osservazione sono diversi e quelli che più spiccano rispetto agli altri sono quelli del giallorosso Zaniolo e del Fideo Angel Di Maria, con quest'ultimo che è stato messo in cima alla lista delle priorità da Madama. Ma non è da escludere che una sorpresa possa arrivare direttamente dal settore giovanile, dato che il giovane argentino Matias Soulè è sotto esame da diversi mesi. Dopo l'esordio concessogli da Allegri infatti, il connazionale della Joya sembra rispecchaire a pieno le qualità dell'ormai ex numero 10, anche per il modo di giocare, molto simile a quello di Dybala. E' chiaro che per tirare delle somme bisognerebbe prima vederlo all'opera con continuità e in palcoscenici ben più affermati, ma le premesse e soprattutto l'età anagrafica sorridono all'argentino. Proprio per questo, l'ex allenatore del Milan avrebbe deciso di aggregarlo al gruppo per il ritiro, in modo da poterlo studiare più attentamente da vicino e decidere definitivamente se potrà raccogliere la pesante eredità di Dybala o se invece, pensare di lasciarlo ancora in Primavera o girarlo in prestito altrove. Una cosa però è certa, Soulè avrà una grande occasione per dimostrare le sue vere qualità e sarà vietato fallire.