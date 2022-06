Come racconta Tuttosport, gli esterni dal mercato sarebbero la chiave della terza ipotesi di formazione al vaglio di Allegri. Al momento un piano B da utilizzare qualora Di Maria dovesse scegliere un’altra destinazione e dovesse rivelarsi impossibile trovare un accordo con il Sassuolo per Berardi e con la Roma per Zaniolo.



Per il quotidiano, in quel caso a rafforzare le fasce e garantire cross a Vlahovic potrebbero essere due esterni a tutta fascia da utilizzare in un 3-5-2 (in difesa arriverebbe comunque un centrale di alto livello): indiziati numero uno, in questo caso, Nahuel Molina a destra e Filip Kostic a sinistra. Il centrocampo resterebbe lo stesso. E Chiesa o Morata farebbero coppia con Vlahovic.