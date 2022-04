4









Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Mediaset dopo Juve-Fiorentina.



CENTROCAMPO - "Rabiot, Zakaria e Bernardeschi hanno fatto una partita tecnica e fisica, Rabiot sta crescendo molto nella lettura. Bisogna fare i complimenti ai ragazzi, venivamo da quattro giorni pesanti con tante critiche, ma stasera non era facile con la Fiorentina che è una squadra che palleggia e si scatena in velocità. Siamo stati bravi a fare una buona fase difensiva, ma dovevamo fare il secondo gol nel primo tempo. Abbiamo sofferto, ma stasera ha vinto la squadra. Quelli che sono entrati hanno fatto bene, quelli che hanno giocato all'inizio anche. L'obiettivo era arrivare in finale, dobbiamo recuperare energie. A questi ragazzi non c'è da chiedere di più, stanno mettendo il cuore in campo, ma giocano sempre gli stessi. La Fiorentina è la prima avversaria per il quarto posto, per il calendario".



FUTURO - "Se ci sarò il prossimo anno? Mi vedrete anche per i prossimi tre anni! Detto questo, alla Juve deve contare vincere. Mi è dispiaciuto perdere lo scontro diretto contro l'Inter, quella partita ha deciso il campionato".



CRITICHE - "Ma sì, è anche divertente, Lapo è uno dei primi tifosi della Juventus, l'ho sentito anche oggi ed è normale che quando la Juve non vince ci restano male tutti, il primo sono io. La Juve deve sempre lottare per vincere, quest'anno girano abbastanza... Bisogna far tesoro e l'anno prossimo arrivare a lottare per il campionato. Ma fa parte della vita, non si può sempre vincere. Abbiamo fatto 18 risultati utili consecutivi, con il Bologna non siamo riusciti a vincere creando tanto, questa sera abbiamo fatto una buona fase difensiva che era quello che mancava".



VLAHOVIC - "Si è dato da fare, in questo momento è un po' in calo fisico ma ha sprecato tanto, all'inizio andava sempre forte, giocava ogni tre giorni. Deve stare sereno, l'ho già detto, ha 22 anni ed è forte, ma è anche alla prima esperienza. Deve trovare un equilibrio mentale, è un passaggio che farà nel corso dei mesi e degli anni per arrivare alla maturazione che serve ai ragazzi. Mi viene da sorridere perchè tutte le cose che dite e scrivete le cambiate ogni settimana...".