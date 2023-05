Intervenuto ai microfoni di DAZN dopo, Massimilianoha tracciato anche un breve bilancio della stagione bianconera. Ecco le sue parole: "Abbiamo fatto un buon lavoro, hanno giocato cinque giovani. Non giochiamo la Champions ma non è responsabilità nostra. Sapevo che era difficile vincere quando sono tornato, se avessi voluto vincere sarei andato da un'altra parte ma la Juve è una famiglia. Ci sono squadre che per anni non sono arrivate tra le prime quattro, non è sempre facile vincere. La stagione della Juve è fallimentare? Siamo al terzo posto, abbiamo giocato la semifinale di Europa League e di Coppa Italia. Fa parte della vita, ne usciremo fortificati. Il calcio dà e toglie. Qualcuno è entrato in Champions grazie ai punti tolti a noi".