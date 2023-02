Le parole di Massimilianoai microfoni di Sky prima di- "Un bellissimo segnale, è sempre Europa. Non è semplice, sento parlare di favorite ma guardando le squadre direi che è molto difficile come tutte le competizioni. Un passo alla volta, oggi c'è da mettere un mattoncino per posizionarsi bene in vista del ritorno".- "Stanno facendo bene, hanno subito pochi gol e perso solo con il Marsiglia. Ci vorrà equilibrio, la partita è lunga".- "Non è obiettivo primario, vincere e arrivare in fondo sarebbe importante. Intanto in questo turno esce una tra Barcellona e United, poi c'è l'Arsenal, la Roma, il Siviglia, tante squadre, non è semplice... Un discorso diverso l'Europa, stasera si vede l'attenzione che c'è da parte di tutti".