Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del derby tra, Massimilianoha risposto anche a una domanda relativa all'impressione che la squadra bianconera sia poco unita in questo momento delicato. Ecco le sue parole: "Sembra che la squadra non sia compatta, ma credo che invece avrà tanta voglia di arrivare, bisogna arrivare oltre tutto e superare le difficoltà, come fanno parte della vita e del lavoro. Una partita non risolve, ne avremo altre 28. Domani serve una bella prestazione".