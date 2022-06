Massimiliano Allegri ha individuato il profilo giusto per fungere da vice Vlahovic: si tratta di Marko Arnautovic e, come racconta Tuttosport: "Allegri si sta fortemente spendendo (e vorrebbe che per lui spendesse anche la Juventus...)". Inoltre, la dirigenza avrebbe già incontrato l'entourage del calciatore a Milano. Tutta da imbastire, invece, la trattativa con il Bologna, restio a lasciar partire l'attaccante.