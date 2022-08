Massimilianoha presentato la gara di domani contro la Roma in conferenza stampa ( QUI l'integrale). Menzione speciale per Dusandopo il pareggio contro la Sampdoria. Queste le parole di Allegri:"Se toccasse un pallone e facesse gol, sarei contento. Brutto primo tempo, è appurato, l'ho visto anch'io. Mi sono molto arrabbiato nella ripresa, la partita bisognava azzannarla. Sono andati in difficoltà, abbiamo avuto occasioni e non le abbiamo sfruttate. Sono arrabbiato per quello, la prestazione va migliorata. La Samp ha chiuso molto, ha lasciato giocare molto i nostri difensori. E' vero che non siamo riusciti a sviluppare il campo, l'abbiamo svuotato molto. Peggio del primo tempo non potevamo fare, nella ripresa bisognava vincere".