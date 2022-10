Come racconta Tuttosport, a domanda in merito al fatto che le prossime cinque giornate possano servirgli per consolidare la posizione (si, insomma, la panchina), il tecnico spiega infatti che non è questione di consolidare il suo posto bensì di uscire tutti insieme, con la società, da un momento difficile. "Non è un rafforzamento della posizione, è un obiettivo che abbiamo con la società e con tutti quelli lavorano all’interno del club. L’obiettivo di portare lapiù avanti possibile. Stiamo lavorando per questo, poi ci sono dei contrattempi che nessuno può prevedere, prima. Se avessi una sfera di cristallo, forse avrei deciso cose diverse; ma non è così".