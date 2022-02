Allegri ha bisogno di Paulo, gliel’ha ribadito anche in questi ultimi giorni, perché lo considera complementare a Vlahovic ed è convinto che con il nuovo acquisto accanto possa arrivare a 20 gol (ora è a quota 11 stagionali). A raccontarlo è La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come Allegri speri di poter contare su di lui anche il prossimo anno, "quando la Juventus si ripresenterà ai nastri di partenza per tornare a lottare per uno scudetto ora considerato impossibile ma sa che tutto dipenderà da che cosa succederà quando Jorge Antun e i dirigenti bianconeri si rivedranno".