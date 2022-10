spera di riavere almenoper il big match di domenica contro l'Inter. Come riporta una nota ufficiale, oggi i due giocatori hanno ripreso a lavorare parzialmente in gruppo e saranno monitorati giorno per giorno dallo staff medico: sicuramente out per la sfida col Psg, se dovessero dare risposte positive potrebbero essere convocati per la sfida con i nerazzurri. La corsa contro il tempo è iniziata, ma né il difensore brasiliano né l'ex Real Madrid verranno rischiati se non in condizione; per evitare eventuali ricadute. Lo rivela Calciomercato.com.