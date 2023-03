Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di, Massimilianoha parlato anche di Dusan, che sul campo sta attraversando un momento poco felice. Ecco il suo commento: "Completamente guarito. Giovedì l'ho tolto, perché in quel momentostava facendo bene epoteva essere un'arma oltre ain panchina. Dusan sarebbe stata l'unica punta. Sono contento della prestazione fatta. Fisicamente sta molto meglio. Sono molto fiducioso. Tutti dobbiamo esserlo. I giocatori passano momenti così, soprattutto gli attaccanti che vengono giudicati per i gol. Io credo che tecnicamente abbia fatto delle buone partite".