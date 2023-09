Responsabilità e capacità di convivere con la pressione: sono queste, secondo Massimiliano, due delle qualità indispensabili per stare alla, lì dove c'è sempre l'obbligo di raggiungere la vittoria - o quantomeno il miglior risultato possibile - e pertanto è fondamentale non abbassare mai la guardia. Il tecnico livornese lo sa bene, del resto non è uno che ama particolarmente la "tranquillità": in varie occasioni, anche in passato, ha ribadito quanto per lui sia bello e importante avere più partite ravvicinate, un calendario fitto di impegni per non veder mai venire meno gli stimoli ed evitare di perdere quell'equilibrio necessario per restare al top.Uno stress positivo, in poche parole, da far diventare unanche e soprattutto nei momenti come quello attuale in cui, dopo una pesante e inattesa sconfitta contro il, la Juve è chiamata a un immediato riscatto contro il, per non iniziare ad andare "sulle montagne russe", per citare sempre Max. Da qui, dunque, l'importanza di far emergere quel senso di responsabilità citato inizialmente, perché uno scivolone può starci ma due di fila sarebbero preoccupanti. E se davvero è sotto pressione che Madama rende al meglio, questa sera c'è subito un'occasione per tirare fuori gli artigli.