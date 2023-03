Tutto rientrato, allarme che smette di suonare. Laritrova, che ha ripreso regolarmente ad allenarsi con la formazione Under 21, come raccontato dal commissario tecnico Nicolato. "Fagioli si allena con noi da tre giorni, dunque è recuperato".Il centrocampista sarà dunque impegnato in maglia azzurra, farà poi rientro a Torino, dove lo attende un mese chiave, per lui e per la Juventus. Allegri è pronto a riaccoglierlo, consapevole dell'importanza che ha acquisito Fagioli all'interno della sua formazione e in particolare nel prossimo turno, con Paredes e Rabiot fuori e il solo Locatelli (con Barrenechea) al top della condizione. Buone notizie, però: c'è anche Fagioli. E sarà titolare, salvo stravolgimenti.