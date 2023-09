Arrivano buone notizie dalla Continassa; l'ottimismo per le condizioni sia di Federico Gatti che soprattutto di Federico Chiesa si è trasformato in realtà. I due giocatori infatti hanno svolto l'intero allenamento con il gruppo e sono quindi a disposizione per Juventus-Lazio, in programma sabato.Gatti aveva subito un infortunio alla caviglia nel match contro l'Empoli mentre Chiesa aveva saltato gli impegni con l'Italia per un fastidio muscolare accusato in allenamento con gli azzurri. Allegri può sorridere, in particolare per l'attaccante, che adesso quindi si candida anche ad una maglia da titolare.