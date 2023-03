Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di, Massimilianoha parlato anche di Nicolò. "Avevamo tutti fiducia, non me l'immaginavo così maturo", il suo commento. "Ma è sveglio, furbo, sta facendo bene. Credo debba migliorare in fase realizzativa. Ha le potenzialità di fare qualche gol durante la stagione".