Quante sorprese nella formazione scelta da Massimiliano Allegri per Juventus-Verona. In panchina infatti Dusan Vlahovic, al suo posto torna titolare dopo quasi due mesi Arek Milik, in coppia insieme a Moise Kean. Turno di riposo anche per Filip Kostic; sulla corsia sinistra agirà infatti Mattia De Sciglio. A centrocampo c'è Barrenechea con Fagioli e Locatelli.