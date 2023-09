Sì, perché il turnover ci sarà, ma sembra previsto per martedì, in casa contro Lecce, e non per la gara di oggi con il Sassuolo. Tanto che, per la prima volta dopo 112 partite, Allegri potrebbe schierare la stessa formazione che ha battuto la Lazio. Nella sua seconda avventura, il tecnico non ha mai schierato la stessa squadra per due gare di fila, ma oggi potrà farlo: tutto dipenderà dal ballottaggio a centrocampo tra Miretti e Fagioli, il resto va verso la conferma.