Le parole dia Sky Sport: "Dispiace per il risultato ma la squadra ha fatto una buona partita, soprattutto nel primo tempo Sono solo sei giorni che siamo tutti insieme, dobbiamo lavorare e trovare la condizione. Il Barcellona è molto più avanti, sono soddisfatto. Abbiamo tirato molte volte, abbiamo sbagliato tecnicamente, subito due gol evitabili, ma l'importante è essere pronti il 22."RONALDO - "Si sta allenando bene, è in buona condizione. Stasera si è messo a disposizione, in settimana rientra anche Dybala, arriveremo nelle condizioni giuste"DYBALA - "Sta bene, rientrerà da martedì. Sabato sarà a disposizione e credo che farà una parte della partita"KAIO JORGE - "Un ragazzo giovane con buone qualità. Non mettiamogli responsabilità addosso, se no sbagliamo la valutazione. I giovani devono crescere e sbagliare ed essere supportati dai più esperti"MESSI - "Una notizia che ha colpito tutti. Non è stato facile né per il club né per lui"MERCATO - "La società pensa al mercato, parliamo insieme. Vedremo cosa succede, l'importante è che la squadra lavori"RAMSEY - "Ha fatto una buona partita, bene in fase di interdizione, deve migliorare nella gestione della palla. Anche Bernardeschi ha avuto un piglio buono. Le prospettive sono giuste per fare una grande annata"INTER - "Hanno vinto il campionato, quindi sono i favoriti. Il 21 partiamo tutti a zero punti e bisogna farne 90 per vincere"