Al momento è più che altro un sogno (o una suggestione che dir si voglia), ma nei prossimi mesi potrebbe diventare realtà: dalla stagione 2023-24 nel centrocampo dellapotrebbero agire sia Paulche Sergej, due giganti che garantirebbero alla squadra di Massimilianomuscoli e centimetri, facilitando molto anche il lavoro in fase offensiva essendo entrambi eccezionali tanto negli inserimenti quanto nei palloni alti. Al momento, mentre il Polpo sta "sgobbando" (anche) a Miami per recuperare in maniera definitiva dai problemi fisici, sull'asse Torino-Roma (sponda) si stanno scaldando i discorsi relativi al serbo.- Come spiega La Gazzetta dello Sport, il Sergente rimane in attesa di notizie per il suo futuro, che ad ogni modo sembra lontano dalla Lazio. I bianconeri, che lo inseguono da anni, stanno aspettando una risposta da Adrienin merito al rinnovo di contratto, ma se il francese dicesse di no per migrare altrove partirebbe immediatamente l'assalto a Milinkovic-Savic, per quello che ora, a differenza che in tempi passati, sembra un affare possibile (con le contropartite Lucae, in subordine, Nicolòda proporre a Claudio Lotito). A quel punto, poi, toccherebbe al tecnico livornese far convivere le due torri nella sua Juve: non un problema, ma una bella sfida da vincere.