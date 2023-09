Come racconta Repubblica, nel 3-1 alla Lazio, ecco, risultato e prestazione sono stati indiscutibili eè rimasto soddisfatto sotto ogni punto di vista: per quello che è stato creato e per quello che non è stato concesso. Ha lasciato la squadra a briglie sciolte anche dopo il vantaggio e i giocatori lo hanno ripagato: è quella la Juve su cui ha lavorato d’estate e sulla quale, si spera, non ci speculerà su.