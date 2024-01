Massimiliano Allegri, dopo la vittoria contro la Roma, ha risposto alle domande dei giornalisti e ha anche dato alcune indicazioni sul mercato, affermando di voler puntare sui giocatori già in rosa, in particolare, lanciando un messaggio al talento classe 2005, Nonge: "La nostra rosa la possiamo migliorare solo noi con il lavoro, abbiamo ragazzi bravi che stanno crescendo, un altro che potremo vedere prossimamente è Nonge che sta crescendo, è normale che va un po' raddrizzato". Possibile quindi che vedremo nelle prossime settimane anche lui, che si aggiungerà tra i talenti lanciati in questi anni in casa Juve.