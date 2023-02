L'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, si sente solo in questo momento. Lo riporta la Gazzetta dello Sport secondo cui il tecnico non sente più la fiducia da parte di Scanavino e Calvo, o almeno la stessa che sentiva quando c'era ancora la vecchia dirigenza. Per questo preferisce gestire tutto in autonomia, avvalendosi dell'aiuto di Gianluca Pessotto, attuale ds della Primavera.